Oroscopo Acquario di oggi 3 e domani 4 agosto

Oroscopo Acquario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 3 agosto?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Acquario

Sostenuti dalla Luna in Bilancia, grazie alla diplomazia, siete in grado di affrontare un confronto spinoso causato dalla gelosia del partner. Rapporti affettivi complessi, specie se appartenete alla schiera di chi ama gironzolare negli orticelli altrui. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Acquario e per tutti i segni

