Oroscopo Sagittario di oggi 3 e domani 4 agosto

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 3 agosto?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Per merito della Bianca Signora in Bilancia, ottimo fattore di mediazione, l’intesa di coppia dopo un battibecco recupera l’armonia. Un chiarimento. Senza sfiancarvi, trovate la soluzione, ma se serve, alzate la voce per farvi ascoltare e comprendere. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

