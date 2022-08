Oroscopo Pesci di oggi 5 e domani 6 agosto

Oroscopo Pesci di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 5 agosto?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

A guardare in faccia la realtà, oggi vi aiuta la Luna in Scorpione. Con il suo occhio disincantato, vi mostra tutte le facce della medaglia amore. Conservate per voi le energie: per riflettere, meditare, attingere alle risorse e dare risposte agli interrogativi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Pesci e per tutti i segni

© Riproduzione riservata