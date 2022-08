Oroscopo Ariete di oggi 6 e domani 7 agosto

Oroscopo Ariete di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 6 agosto?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Ariete

Tenete alta la guardia e accontentatevi di offrire prestazioni modeste. Ritardi, lungaggini e situazioni in fase di stallo generano nervosismo. Risparmiate l’energia. Alcune imprese sono perse in partenza e non valgono dedizione e sforzo eccessivo. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Ariete e per tutti i segni

