Oroscopo Capricorno di oggi 6 e domani 7 agosto

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 6 agosto?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

La Bianca Signora in combutta con Nettuno instaura intorno a voi un clima tranquillo, ma affatto noioso. Comunicativa in risalita e intese recuperate. Se avete questioni in sospeso da sistemare, concludete in fretta, non prestate attenzione ai dettagli. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

© Riproduzione riservata