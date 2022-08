Oroscopo Capricorno di oggi 7 e domani 8 agosto

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 7 agosto?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

L’amore è in cima ai vostri pensieri, ma il lavoro ne risente a causa di Giove. Con la testa fra le nuvole, commettete qualche errore di troppo. Difetti, mancanze, omissioni altrui, sotto la luce impietosa di Venere, appaiono più grandi di quelli che sono. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

