Oroscopo Pesci di oggi 7 e domani 8 agosto

Oroscopo Pesci di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 7 agosto?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

Venere in trigono a Nettuno agisce come un unguento: cicatrizza le vostre ferite amorose e rigenera il cuore con la prospettiva di nuovi incontri. La Luna in rotta di collisione con Mercurio vi crea qualche complicazione sul piano professionale. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Pesci e per tutti i segni

