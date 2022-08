Oroscopo di domani 9 agosto 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 9 agosto 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Tenete a bada l’ostinazione e il nervosismo, per non incrinare l’accordo con i colleghi e mandare a carte quarantotto un importante progetto. L’intesa di coppia mostra i segni del tempo? Le idee per ravvivarla sicuramente non vi mancano.

Toro. 21/4 – 20/5

Grazie alla complicità lunare con Mercurio, potete contare su metodo e logica per spazzare via tutti gli ostacoli. La pazienza vi premia. Gioia di esserci, emozioni intense guidate dalla ragione, dialettica convincente: non vi ferma nessuno!

Gemelli. 21/5 – 21/6

La necessità di adattarvi a nuovi scenari professionali non dovrebbe costituire un grosso problema per voi, sempreché moderiate le aspettative. All’occasione avete dimostrato di sapervi muovere bene, arrivando sempre alla meta desiderata.

Cancro. 22/6 – 22/7

Alcune questioni lasciate in sospeso vi tengono in pugno e non trovate il modo per risolverle una volta per tutte? Fatevi aiutare da un amico. Nel vostro modo di comunicare, siate più attenti all’ascolto dell’interlocutore e ne sarete gratificati.

Leone. 23/7 – 23/8

Lavorate con scioltezza e con il piacere di fare progetti e organizzare tempi e risorse. Unico neo: l’impazienza di raccogliere quanto seminato. Amore ed emozioni passano in secondo piano. La parte del leone tocca al lavoro ordinario e straordinario.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con entusiasmo e grinta, affrontate doveri e oneri, e una volta tanto siete pronti a mettervi in gioco senza riserve. Progressi lenti, ma sicuri. Permettete alle persone care di fare le loro esperienze, con l’autonomia che rivendicate per voi stessi!

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il senso di responsabilità è la carta vincente per superare le difficoltà odierne. Difficili ma necessari chiarimenti con un familiare invadente. Per trovare appagamento e un maggiore equilibrio, solo scelte precise: l’esitazione vi tiene in stand by.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Sostenute dalla Luna in Capricorno, che vi rende brillanti e motivati, le vostre iniziative hanno innumerevoli chance per riuscire con successo. Martedì ricco di novità, sereno per le amicizie, determinante negli studi e costruttivo per la carriera.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Anche se per voi il denaro ha un valore relativo, vi farà piacere apprendere che dal fronte economico sono in arrivo notizie molto promettenti. Un investimento sta dando i suoi frutti, non vi resta che raccoglierli e... metterli sotto il materasso.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Cielo affollato come la tangenziale all’ora di punta. Nel lavoro Mercurio, vigile, assicura uno scorrimento veloce, ma in amore il caos è totale. Fidatevi della vostra sensibilità, per comprendere le ragioni del partner: siete stati poco presenti.

Acquario. 21/1 – 19/2

In attesa di vederci più chiaro, in amore a chi vorrebbe certezze e rassicurazioni, darete risposte evasive, lasciando all’altro l’iniziativa. L’intesa si costruisce con la complicità, la condivisione, ma oggi siete solitari e poco collaborativi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Vi trovate nella condizione ideale per lavorare con profitto, per incontrare gli amici, per mettere la vostra sensibilità al servizio di un’azione concreta. La Luna in Capricorno vi fa l’occhiolino, e il buonumore diventa il vostro più prezioso alleato.

