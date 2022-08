Oroscopo Capricorno di oggi 10 e domani 11 agosto

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 10 agosto?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Transito lunare nel vostro cielo in aspetto favorevole al Sole, a Marte, Nettuno e Plutone. Impegno, determinazione e fortuna tutti insieme appassionatamente. Il piatto della bilancia professionale pende verso di voi. Desiderio di scoperta al di fuori dei soliti schemi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

