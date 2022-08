Oroscopo di oggi 10 agosto 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 10 agosto 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 10 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

L’umore taciturno, vista la Luna in Capricorno, vi fa snobbare questa magica notte stellata. Vengono a galla dissidi, dissapori familiari mai del tutto risolti. Tentate la grande avventura di comprendervi meglio, otterrete rapidamente risultati interessanti.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna incoraggia il campo economico, gli affari, l’import-export. Lanciatissimi nella carriera, espugnate facilmente una poltrona ai piani alti. Perfetto amalgama tra concretezza e guizzo creativo. Certezze ritrovate senza cadere nell’abitudine.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Giornata di messa a punto di progetti nati da poco. Aleggia in voi anche la tentazione di ripartire da zero, ma ogni cosa va fatta con cautela. Qualche ripensamento dovuto a novità e cambi di rotta che necessitano di tempo per essere metabolizzati.

Cancro. 22/6 – 22/7

Strano, ma vero! Potrete superare indenni le incomprensioni dei vostri cari, prendere decisioni obiettive, sbrogliare matasse assai ingarbugliate. Senso critico e amici sinceri vi aiutano a elaborare strategie, per volgere le cose a vostro vantaggio.

Leone. 23/7 – 23/8

Produttivo l’impegno professionale: realizzerete più di quanto programmato, anche grazie alla disponibilità a tenere conto dei suggerimenti altrui. Un pizzico di umiltà vi consentirà di attraversare questa fase, densa di cambiamenti, senza vacillare.

Vergine. 24/8 – 22/9

Spinta da Mercurio in cielo, la Bianca Signora in trigono aggiunge ambizione alla vostra impostazione mentale, dandovi lo slancio per fare il salto di qualità. I presupposti per una bella promozione ci sono tutti, e a voi non resta che cogliere la palla al balzo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Le vostre aspirazioni non trovano spazio all’interno della cerchia familiare? Avete comunque intorno persone energiche in grado di sostenervi. Lasciare in sospeso ciò che vi disturba è come nascondere la polvere sotto il tappeto: prima o poi torna fuori.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna, complice Mercurio, costituisce un bel trampolino di lancio per la vostra attività. Siete capaci, e pretendete ciò che vi spetta con determinazione.Idee fresche e innovative, a sostegno di un progetto sbloccano una situazione lavorativa stagnante.Colpi di scena e cambiamenti di programma a favore

Sagittario. 23/11 – 21/12

Focus sul settore finanziario. Un trend positivo vi vede intascare una somma inaspettata, un credito maturato, un bonus per un lavoro straordinario. Tecniche apprese con facilità sveltiscono il vostro operato e permettono di fare molto con poco sforzo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Transito lunare nel vostro cielo in aspetto favorevole al Sole, a Marte, Nettuno e Plutone. Impegno, determinazione e fortuna tutti insieme appassionatamente. Il piatto della bilancia professionale pende verso di voi. Desiderio di scoperta al di fuori dei soliti schemi.

Acquario. 21/1 – 19/2

L’impronta concreta realizzatrice di questa Luna avrà riscontri positivi. “Liberate” stasera un desiderio che accarezzate da tempo: andrà a buon fine. Sensibilità e tatto per capire ciò di cui la coppia ha bisogno. Un bel passo avanti sulla via della pace.

Pesci. 20/2 – 20/3

Complici i sestili di Urano e della Luna, le vostre quotazioni compiono un magnifico balzo in avanti. Accettate un cambiamento che vi migliorerà la vita. Avete inventiva e sicurezza: cercate nuovi percorsi, se quelli già battuti si rivelano dei vicoli ciechi.

© Riproduzione riservata