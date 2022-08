Oroscopo di oggi 11 agosto 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 11 agosto 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 11 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Con la Luna in Acquario, la giornata assume un andamento vivace. Progetti di coppia per il futuro prendono il via a seguito di avvenimenti esaltanti. L’amore va a gonfie vele, è vicino al vostro ideale, guardatevi però dai rivali astuti e poco sinceri.

Toro. 21/4 – 20/5

La voglia di novità è da incoraggiare, se porta dinamismo, ma con qualche cautela per non alterare i ritmi regolari essenziali per il vostro benessere. Un po’ traballante l’equilibrio emotivo, a causa della vulnerabilità che non vorreste manifestare.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Parlare dei vostri sentimenti a un amico che vi incoraggia è un piacere a cui non potete resistere. Vuotare il sacco vi fa un gran bene. In casa e in famiglia qualche tensione da tenere a bada, ma anche tanta tenerezza. Nuove sfide personali.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il confronto con gli altri vi genera ansia? Ridimensionatela e tenete presente che la vostra riservatezza può essere scambiata per indifferenza. Opponete un netto rifiuto alle proposte che solleticano le ambizioni, ma a cui non potete far fronte.

Leone. 23/7 – 23/8

In primo piano, una gran voglia di trasmettere energia positiva a chi avete vicino, ma dovete proteggervi da critiche dettate dalla rivalità. Razionalità, senso pratico, ordine mentale è quanto di meglio avete a disposizione in caso di imprevisti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Regna il caos nella sfera amorosa. Rispondete con duttilità alle esigenze del momento, rispettando i tempi di chi vi piace. Tenete conto di alcune innovazioni valide, su cui potrete facilmente impostare varie iniziative.

Bilancia. 23/9 – 22/10

È sufficiente che la Luna cambi segno, per recuperare il buonumore. Vi alzate dal letto carichi e propositivi. Una conferenza allarga i vostri orizzonti. Bella la sensazione di trovarvi al sicuro. Piena fiducia nei vostri affetti partner, famiglia e amici.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Giovedì poco esaltante, con la scarsa disponibilità lunare nei vostri confronti. Nelle faccende pratiche e domestiche oggi rischiate di fare un fiasco. Prevedibile la richiesta di maggiore collaborazione in famiglia: date la precedenza al bisogno di serenità.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Buon amico l’Astro Notturno in Acquario, che vi fornisce la capacità di trovare alternative e di uscire dagli schemi abituali per esplorare nuovi percorsi. Con il partner la comunicazione è fluida. Scambiarvi opinioni, confrontarvi vi apre la mente e il cuore.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La vita professionale è facilitata dal sestile Marte-Nettuno. Giornata ideale per affrontare colloqui con clienti importanti o con un superiore. Sicuri delle vostre idee originali, le esprimete con convinzione, senza timore di andare controcorrente.

Acquario. 21/1 – 19/2

Grazie al corteggiamento lunare a Giove, il vostro cuore è in pieno fermento. A colpi di fascino, conquistate chi da tempo vi manda su di giri. Propensi a mettervi in gioco, smaniosi di novità, cambiando schemi e abitudini rinnovate in positivo la vita.

Pesci. 20/2 – 20/3

Fermento di progetti e opportunità da realizzare in gruppo. Siete dinamici e grintosi, però in team rendete di più. Lo scambio è importante. Gli amici vi distraggono dal pensiero fisso di una persona che vi intriga, ma che gioca a nascondino.

