Oroscopo di oggi 12 agosto 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 12 agosto 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 12 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Le opportunità non mancano: per afferrarle dovete gettarvi nella mischia e considerare il rischio. Accettate un lavoro extra per pareggiare i conti. Se con gli amici proprio non gira, vi consoleranno i colleghi: da loro imparerete l’arte dell’elasticità.

Toro. 21/4 – 20/5

Non è il caso di farvi venire i sudori freddi per il clima teso, e nemmeno di reagire con impeto, se i risultati dovessero essere inferiori alle attese. Non permettete che i turbamenti emotivi interferiscano troppo con la vostra naturale concretezza.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna si fa garante di apertura verso gli altri e di serenità. Spirito brillante e scanzonato, per passare la giornata nel modo migliore. State con il fiato sospeso su una faccenda che vi sta a cuore, soggetta però a fattori imprevedibili.

Cancro. 22/6 – 22/7

Riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti oggi è più facile del solito. Un cambio radicale di metodo consente un ottimo rendimento. Finanze nelle grazie del cielo. Mutui, prestiti a tasso agevolato, lasciti e vecchi debiti in riscossione.

Leone. 23/7 – 23/8

Un trasferimento appena effettuato vi allontana dal vostro ambiente, spezzando i ritmi e le abitudini che a conti fatti vi facevano sentire al sicuro. Discussioni appassionate sulle questioni che vi interessano di più. Tenete bene d’occhio gli affari.

Vergine. 24/8 – 22/9

Marte e Urano spingono forte sul pedale della volontà e dell’intraprendenza. Esplorate nuovi territori, soprattutto nella sfera professionale. Azione immediata, eccezionale senso pratico, tempismo perfetto, tenacia per raggiungere gli obiettivi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un antidoto contro le preoccupazioni oggi ve lo fornisce la Bianca Signora in Acquario. L’affetto degli amici dà risultati prodigiosi. Conferenze e concerti. Rapporti da coltivare. Dallo scambio con gli altri, scaturisce una sensazione di benessere e carica vitale.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Grande protagonista e assillo la famiglia: le aspirazioni e le ambizioni personali che divergono dalle esigenze dei vostri cari e la difficoltà a mediare. Appare difficile conciliare la vita lavorativa e familiare, ma con la dovuta calma, tutto è possibile.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna in Acquario è un buon passaporto per il weekend. In gita o in città troverete un mare di stimoli per trascorrere un venerdì divertente. Inviti, nuovi contatti, una relazione amichevole e indipendente che soddisfa il bisogno di libertà.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Incontri intriganti, serate indimenticabili: la passione in questa fase vi accende. Nuove entusiasmanti conoscenze anche in ambito professionale. Con l’amore siete un po’ ai ferri corti: confusi e demotivati. Cercate nuovi stimoli. Occhio ai quattrini.

Acquario. 21/1 – 19/2

Fine settimana in compagnia della congiunzione lunare. Un momento contraddittorio: il senso di responsabilità collide con la voglia di evasione. In linea con il clima, oggi niente vincoli, affidatevi all’improvvisazione e a ciò che offre il presente.

Pesci. 20/2 – 20/3

Atmosfera sostanzialmente tranquilla. Assecondate il bisogno di svago, di riposo e di buona, stimolante compagnia senza porvi traguardi. Seguite da vicino l’andamento dei vostri progetti, ma concedetevi un pizzico di leggerezza in libertà.

© Riproduzione riservata