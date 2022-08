Oroscopo Capricorno di oggi 13 e domani 14 agosto

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 13 agosto?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

La Bianca Signora in Pesci vi regala un’atmosfera ricca di propositi costruttivi. Affidabilità, comprensione e costanza le doti su cui potete contare. Incontri con gli amici e sorprese amorose “piacevoli”, per finire in bellezza la serata. Affari redditizi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

