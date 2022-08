Oroscopo Sagittario di oggi 13 e domani 14 agosto

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 13 agosto?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

La Luna mette un freno al vostro slancio, che deve essere sempre dinamico, ma ci sono momenti in cui è bene fare il punto della situazione. Non è obbligatorio andare al galoppo sfrenato. Le questioni di lavoro vanno valutate con attenzione. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

© Riproduzione riservata