Oroscopo Toro di oggi 15 e domani 16 agosto

Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 15 agosto?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Una giornata in prevalenza tranquilla. Potrete dare sfogo e soddisfazione a una sottile vena di pigrizia, concedendovi un meritato riposo. Limitate all’indispensabile gli impegni, e respingete eventuali interferenze. Un buon libro, musica magica. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

© Riproduzione riservata