Oroscopo di oggi 18 agosto 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 18 agosto 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Allietato dal trigono Venere-Giove, questo giovedì si presenta a forma di cuore. Sfilano stelle da tappeto rosso, pronte a ispirare nuovi entusiasmi. Nella coppia armonia nell’attuazione di un desiderio comune, che getta solide basi per la vostra vita insieme.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna nel segno potrà darvi la capacità di tornare sui vostri passi, nel momento in cui vi accorgerete di essere decisamente fuori strada. Calma e occhio all’irruenza! Da un incontro può nascere l’amore, ma non date niente per scontato.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Diversamente dal solito, oggi la prontezza di riflessi sembra leggermente intorpidita. Una giornata di assestamento, di riflessione, in cui tutto tace. Voglia di cose nuove anche in campo professionale. Un sogno che vi sta molto a cuore prende forma.

Cancro. 22/6 – 22/7

L’armonia lunare a Mercurio promette grosse soddisfazioni nella carriera. Concretezza, acume e un team imbattibile, i vostri migliori alleati. Un amico vi regala pillole di buonsenso e saggezza. Progetti costruttivi per chi intende metter su famiglia.

Leone. 23/7 – 23/8

Malumore in vista! Niente passi falsi sul lavoro: specie con i collaboratori e i soci in affari rischiate di entrare in rotta di collisione. Frenate! I rapporti familiari sono cordiali, anche se con il partner avete da ridire: la gelosia vi appanna la vista.

Vergine. 24/8 – 22/9

Oltre ad apportare serenità e buonumore, la Luna in Toro, sempre propensa a badare al sodo, oggi si occupa in modo positivo dei vostri affari. Iniziative a lungo raggio, investimenti nel mattone, soluzioni intelligenti per la casa e la famiglia.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Atmosfera brillante per la vita affettiva. Novità d’amore: una nuova storia, l’intesa di sempre che funziona bene, la cicogna in planata. L’abilità nel gestire le finanze regge anche di fronte a oscillazioni dovute allo shopping selvaggio.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Una girandola di emozioni che riportano a galla vecchie ferite che ancora bruciano. Fate piazza pulita di questi ricordi e “ragionate” con il cuore. Vivete e lasciate vivere... Condividete le esperienze con entusiasmo. In pratica abbassate la guardia!

Sagittario. 23/11 – 21/12

La vostra capacità di analisi è il fulcro per risolvere ogni tipo di questione. Oggi preferireste far volare la fantasia, tuttavia armatevi di coraggio... La Luna vi osserva di nascosto e richiede più costanza e autocontrollo per ridurre i notori eccessi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna in Toro sostenuta da Mercurio si rivela una fonte di sorprese. Grande privilegiata la vostra attività, messa in subbuglio da inaspettate novità. Invitare dei parenti e degli amici a cena per una riconciliazione potrebbe rivelarsi un’eccellente idea.

Acquario. 21/1 – 19/2

A causa del quadrato Luna-Saturno, vedete tutto nero, ma guardando in faccia la realtà, decidete se accettarla o se è possibile, modificarla. Rimuginate spesso su ciò che è stato: chiudete con il passato, per vivere il presente e costruire il futuro.

Pesci. 20/2 – 20/3

Navigate nel vostro mare blu sereni e senza pensieri, tutto è tranquillo. L’amore scorre liscio come l’olio e andate sicuri verso la rotta. Siete stanchi solo all’idea delle molte cose da fare? Mettetevi subito all’opera, acquisterete energia.

