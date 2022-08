Oroscopo Scorpione di oggi 19 e domani 20 agosto

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 19 agosto?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Venerdì di fuoco sotto il tiro della Luna e del Sole, che vi inclinano rispettivamente alla pigrizia e all’iperattività. L’equilibrio sta nel mezzo. Date una chance a una persona, prima di decidere che non è adatta a voi. Lasciate che le cose scorrano. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

