Oroscopo Toro di oggi 19 e domani 20 agosto

Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 19 agosto?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Malumore dichiarato, ma di breve durata. Il modo migliore per trascorrere bene la giornata è badare al sodo: l’apparenza non ha sostanza. Lievi frizioni in amore. Il rimedio miracoloso da usare è a base di coccole, abbracci, parole gentili. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

© Riproduzione riservata