Oroscopo Toro di oggi 22 e domani 23 agosto

Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 22 agosto?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Il passaggio lunare in Cancro è un buon alleato per iniziare la settimana lavorativa. L’ambiente è collaborativo. Procedete con ordine e metodo. Qualche nuvola nei rapporti con gli altri vi scombussola un po’: appianate con dolcezza i contrasti. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

© Riproduzione riservata