Oroscopo di oggi 3 settembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 3 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Riceverete in dono una visione del mondo piena di ottimismo e di fiducia, grazie all’arrivo della Luna in Sagittario in trigono con papà Giove. Laddove un collega vede tutto nero, voi al contrario... tutto rosa! Ci sarà pure una via di mezzo...

Toro. 21/4 – 20/5

Ora che l’opposizione lunare viene meno, vi riappropriate in un attimo di tutte le facoltà, e usate senza paura ciò che avete a disposizione. Per avanzare una piccola richiesta, occorre un po’ di coraggio. Concentratevi, e fate un bel respiro!

Gemelli. 21/5 – 21/6

L’attrito fra la bianca Signora e Marte vi mette in guardia rispetto a scelte imprudenti. Meglio camminare su una strada che conoscete a menadito. Nel voler fare bella figura a tutti i costi, potreste prendere un granchio e rimetterci anche qualcosa.

Cancro. 22/6 – 22/7

Non si può conservare tutto. Molti oggetti che non utilizzate più potreste regalarli, venderli o barattarli con qualcosa di necessario. Se nella coppia la stabilità non è il massimo, non accusate il partner. Non c’è una responsabilità o colpa.

Leone. 23/7 – 23/8

Il trigono lunare e Venere in casa vostra vi mettono al centro di numerosi flirt. Occhio però agli eccessi, non portano a nulla di buono. “Chi troppo vuole nulla stringe”, quindi forse è il caso di ridimensionare alcuni desideri passionali.

Vergine. 24/8 – 22/9

La dissonanza del Sole con la Luna non permette alle vostre iniziative di spiccare il volo. Con gli altri i contrasti si acuiscono non poco. Se volete riallacciare un rapporto, dovrete imparare a tendere per primi la mano e a chiedere scusa.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Avendo a che fare con progetti complessi o calcoli complicati, riceverete un aiuto prezioso dal sestile fra l’Astro della notte e Mercurio. Precisione al top! I colleghi sono alle prese con una “magagna”. Ma con il vostro apporto, tutto filerà liscio come l’olio.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Dopo giornate belle intense, la Luna vi abbandona e le energie calano lievemente. Poco male però dato che la pressione forse era anche eccessiva. Fate chiarezza nei vostri progetti in modo di indirizzare le risorse verso qualcosa di concreto.

Sagittario. 23/11 – 21/12

I vostri ideali saranno ancora più luminosi, con l’arrivo della bianca Signora. Con l’appoggio del Sole, di Giove e Mercurio, troverete un bel team con cui condividerli. Fare squadra è importante, ma dovete imparare a limare un po’ gli spigoli della vostra personalità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Se siete alla ricerca di nuove prospettive lavorative, dovrete allargare un po’ i vostri orizzonti. Magari all’inizio dovrete accontentarvi. Seguite uno schema di pensiero, ma nel caso in cui doveste cambiarlo, non fatene una ragione di stato.

Acquario. 21/1 – 19/2

Avete iniziative importanti a cui far prendere il largo. Con il vento in poppa del sestile lunare, sarà un gioco da ragazzi. Mollate gli ormeggi! Condividete la vostra mappa del tesoro solo con persone nelle quali avete una grandissima fiducia.

Pesci. 20/2 – 20/3

In alcune occasioni potreste scontrarvi con qualcuno con una visione opposta alla vostra. Inutile perdere troppo tempo nel fargli cambiare idea. Un piccolo insuccesso non pregiudica il risultato finale. Affrontate ogni sfida sempre a testa alta.

