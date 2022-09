Oroscopo di oggi 4 settembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 4 settembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 4 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna in Sagittario è perfetta per voi. Potete organizzare una piccola gita e fare attività creative in modo che nessuno si senta escluso. La gioia che provate nel rendere felice qualcuno non ha prezzo. Perciò siete disposti a spendere.

Toro. 21/4 – 20/5

Andate oltre i timori e non fatevi mettere ansia. La vostra bravura può essere pure taciuta per una volta, anche se è sotto gli occhi di tutti. Spegnete la TV e staccate la wi-fi: radunate la famiglia e trascorrete insieme questa giornata di festa.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con l’opposizione lunare, dovrete remare un po’ controcorrente per imporre la vostra voce smorzata. La fatica potrebbe farsi sentire. Meglio lasciar decidere al vostro partner il menu domenicale, onde evitare spiacevoli discussioni.

Cancro. 22/6 – 22/7

Se qualcuno vi domanda di cooperare, siete felici di dargli una preziosa mano, senza pretendere nulla in cambio. Come si dice... a buon rendere! L’altro potrebbe avere bisogno di più tempo. Non gli mettete alcuna fretta, concedendogli i suoi spazi.

Leone. 23/7 – 23/8

In questa domenica, nulla potrà modificare o intralciare i vostri piani. Siete pronti a dedicarvi al divertimento, ma senza esagerare! Con la Luna che fa il tifo per voi, vincere una competizione è un gioco da ragazzi. Il podio è vostro.

Vergine. 24/8 – 22/9

Avete dimenticato di impostare la sveglia, ma d’altronde è festa e potreste anche concedervi di riposare tranquillamente qualche oretta in più. La concentrazione, distratti dalla disarmonica lunare, non è molta. Nelle faccende vi occorre un aiuto.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Grazie alla bianca Signora che vi guarda le spalle, fare da giudice all’interno di una contesa non sarà un problema. Le vostre scelte sono imparziali. Saper vedere oltre il vostro naso è indispensabile. Non accontentatevi mai di una visione limitata.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Un’ambizione misurata vi darà la possibilità di eccellere nel campo in cui siete già esperti. Nel frattempo... quante incombenze da sbrigare! Non perdete di vista gli obiettivi più terra terra... non si può volare, se non si dispone di una pista!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il sestile della Luna con il serio e affidabile Saturno vi trarrà fuori dai pasticci, in cui potreste cacciarvi per via della quadratura lunare con Nettuno. Evitate le strade poco battute, se non volete rischiare di perdervi e di fare una figura poco gradita.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Anche se venite invitati a una festa, voi preferite andarvene per conto vostro a fare una passeggiata in mezzo alla natura che vi ritempra. Di tempo libero ne avete eccome, è domenica, perciò spendetelo anche con la vostra famiglia e gli amici.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con la responsabilità di Saturno, sarete in grado di assumervi onori e oneri della preparazione del pranzo domenicale senza alcun aiuto. Riceverete elogi e apprezzamenti per quello che fate, mettendoci corpo e anima senza risparmiarvi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Per evitare dei possibili problemi, siete disposti a fare di tutto, ma con la quadratura della Luna a Nettuno non sempre la vostra tattica funzionerà. Nel lavoro associatevi a delle persone esperte, e lasciate perdere chi vi promette illusori mari e monti.

© Riproduzione riservata