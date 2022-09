Oroscopo di oggi 11 settembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 11 settembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 11 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4​

Avete grande volontà di primeggiare, con la congiunzione della Luna, appena giunta in casa vostra, con papà Giove. Volete essere i migliori della classe? Dato che è domenica, dovrete calmare i bollenti spiriti e avere pazienza. Gli affari devono attendere.

Toro. 21/4 – 20/5

Organizzare una bella festa a sorpresa per un vostro caro amico sarà un gioco da ragazzi, grazie agli splendidi rapporti del Sole con il geniale Urano. La fantasia non vi manca, e se giocate in modo onesto, avete ottime chance di portare a casa la vittoria.

Gemelli. 21/5 – 21/6

L’arrivo della bianca Signora nel segno amico dell’Ariete aumenta le vostre chance. Non frenate l’intraprendenza, anche se il cuore batte all’impazzata. Non potete prevedere sempre tutto. Meglio così, visto che potrete godervi appieno una gradita novità.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna in disarmonia con il vostro cielo e l’umore un po’ ballerino potrebbero rovinarvi la giornata. Meglio prendere tutto con filosofia. In seno alla coppia scoprite i vostri punti di forza e puntate tutto su quelli. Non potete essere perfetti!

Leone. 23/7 – 23/8

Con il trigono lunare dalla vostra, evitate di trascorrere una domenica in pantofole. Indossate le scarpe da trekking, piuttosto, o da ginnastica! Avete voglia di vivere una bella avventura? Coinvolgete la famiglia in qualche piacevole attività.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il Sole che saluta amabilmente Urano potrebbe avere novità assai piacevoli per voi. Un piccolo guadagno extra... non sarebbe affatto male, no? Per il vostro compleanno dovete avere un bel desiderio da esprimere, mentre spegnete le candeline.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Le bizze della Luna nei confronti di Mercurio aumentano la confusione mentale. Avete molte cose da fare, ma non sapete proprio da dove iniziare. Con le altre persone siete troppo indecisi, e rischiate di perdere credibilità. Correte subito ai ripari!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Oggi è festa, e potete concedervi qualche piccolo strappo alla regola. Ma se il pranzo al ristorante è troppo abbondante, rimediate con una cena easy. Smettere di fare una cosa è un bel modo per farla meglio, quando poi la riprenderete finalmente in mano.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Anche se i vicini fanno troppo baccano, siete disposti a chiudere un occhio, anzi... un orecchio! L’Astro della notte in trigono vi mette di buonumore. È proprio vero che al cuor non si comanda. Anzi, dovrete dirigervi verso il... luogo da lui scelto.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Prima di iniziare a fare i capricci con voi, la Luna in sestile con Plutone vi dona un ottimo vantaggio nei confronti dei vostri avversari. Potete anche vedervela da soli. Non avete bisogno di aiuti, se possedete una forza di volontà incrollabile.

Acquario. 21/1 – 19/2

La tranquillità di una giornata dietro i fornelli è un ottimo rimedio per distendere i nervi ed eliminare lo stress. Sempre che la ricetta riesca! Non siate troppo perfezionisti, e accettate di sentire la necessità di correggere il tiro, ogni tanto.

Pesci. 20/2 – 20/3

Per conquistare la meta prefissata, occorre una bella dose di volontà: il sestile lunare con Plutone ve ne regala subito una copiosa scorta. Non seguite la voce indolente della pigrizia, che vi invita a restare a dormire e a poltrire fino a tardi.

© Riproduzione riservata