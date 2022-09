Oroscopo di domani 16 settembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 16 settembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 16 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Una persona si presta a darvi una mano, proprio nel momento del bisogno e per di più anche gratis. Merito del sestile lunare con papà Giove! Farete una scelta conveniente per voi e per il team con cui collaborate, e guadagnerete un bel plauso.

Toro. 21/4 – 20/5

Se state cercando un’occupazione, prima spedite il curriculum, ma poi non aspettate di essere richiamati: fatevi sentire per dimostrare il vostro interesse. Non abbiate timore del retaggio personale. La Luna vi ha lasciato, vivrete un lieve calo energetico.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Occhio alla mancanza di tatto, causata dai capricci di Venere con Marte! Ma la bianca Signora, Giove e Mercurio vi offriranno ottime chance lavorative! Risolverete un problema pratico, con un uso attento degli strumenti che avete già a disposizione.

Cancro. 22/6 – 22/7

Volete essere riservati e non dare troppo nell’occhio, ma quando vi accorgete della prepotenza di qualcuno, non riuscite a non esplodere. Le idee che vi frullano in testa sono molte: se le ascoltaste tutte, finireste per trovarvi in un’impasse.

Leone. 23/7 – 23/8

Un amico vi vuole coinvolgere a tutti i costi in una sua idea. Non negategli la vostra compagnia e soprattutto il vostro apporto prezioso. La Luna in Gemelli attiva la mente e la vivacità degli scambi, anche fra due opposti poli o fazioni.

Vergine. 24/8 – 22/9

Noncuranti di una piccola perdita finanziaria, con la disarmonia tra Venere e Marte, vi indurrete a pensare che non avreste potuto farci nulla. Usate ogni dono in modo saggio. La sensualità potrebbe essere un’arma a doppio taglio, se mal usata.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Fascino in arrivo, considerata la perfetta armonia lunare con Mercurio. Una persona sembra voler fare la vostra conoscenza... non restate lì impalati! Custodite gelosamente alcuni segreti, senza spifferarli al primo venuto. Occorre discrezione, in ogni caso.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Avete dimenticato di fare un regalo ad un amico? Forse siete ancora in tempo per rimediare. Certo, però, vi servirà anche una buona scusa. Il primo passo costa sempre un po’ di fatica, ma poi tutto il resto viene da sé con più naturalezza.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Potete fare a meno delle lodi, seppur le avreste desiderate, ma non della certezza che le cose che avete compiuto siano a fin di bene. Siete sotto il tiro dell’umorale Astro della notte in Gemelli: alti e bassi si alternano in continuazione.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con le promozioni trovate online, potete risparmiare qualcosa, ma sarebbe ancora meglio se acquistaste ciò che vi serve in negozi di fiducia. Le vostre scelte quotidiane, per quanto piccole esse siano, non sono mai prive di reali conseguenze.

Acquario. 21/1 – 19/2

L’allegra Luna in Gemelli vi tiene compagnia, e vi incita al lieto vivere e alla spensieratezza. Per una volta tanto potete lasciarvi andare. La possibile rigidità di un punto di vista andrebbe smussata, confrontandovi con il suo lato opposto.

Pesci. 20/2 – 20/3

Qualcuno fa il doppio gioco e non vedete l’ora di coglierlo in fallo. Purtroppo con la vista annebbiata dalla disarmonia lunare, non sarà facile! Aspettate che la nebbia si diradi prima di prendere una decisione rilevante o apporre la vostra firma.

