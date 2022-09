Oroscopo di oggi 15 settembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 15 settembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 15 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Una consegna con un piccolo ritardo non sarà la fine del mondo. Meglio essere sicuri che ogni cosa sia riveduta e corretta al cento per cento. Non potete avere tutto sotto controllo in ogni minuto. Lasciatevi andare, mollando un po’ la presa.

Toro. 21/4 – 20/5

La congiunzione lunare con Urano vi potrebbe condurre ad essere più indipendenti, sia economicamente che nel pensiero: nelle idee e negli ideali. Vi liberate in un attimo dalla timidezza apportata da Saturno: potrete così tornare a casa vittoriosi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La fedeltà nei confronti del partner, ma non solo, vi condurrà a lidi e porti sicuri, ove nessuna tempesta potrà mai mettervi in pericolo. Basteranno cinque minuti di silenzio per riequilibrare la vostra presenza in qualunque condizione.

Cancro. 22/6 – 22/7

Le paure scompaiono di fronte ad alcune imprescindibili certezze che vi guidano. Affrontate le alterne burrasche della vita con grande maestria. Potete contare su un team affiatato? Allora ritenetevi fortunati e ringraziate ogni singolo componente.

Leone. 23/7 – 23/8

Inutile cercare di convincere chi, troppo testardamente, non vuole ammettere di avere preso un bel granchio. Voi almeno avete tentato. Non c’è proprio nulla da rimproverarvi, dato che avete provato con ogni mezzo prima di desistere.

Vergine. 24/8 – 22/9

I perfetti accordi fra il Sole e la Luna vi aiuteranno a organizzare una bellissima festa di compleanno. Nessuno si lamenterà per la musica o il menu. Una mente sana grazie allo studio, e un corpo sano grazie all’alimentazione e all’attività fisica.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Siete mentalmente pronti a chiudere un occhio di fronte a una piccola offesa, anche perché notate che l’altro non lo ha fatto di proposito. Una parola di troppo può scappare a tutti. E non è da queste quisquilie che potete giudicare un amico.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il partner decide di spostare un mobile in un’altra posizione, che a voi però non piace. Dovrete avere validi motivi per spuntarla. Se scegliete di arrendervi, non pensate di dimostrare debolezza. Semmai potrebbe essere il contrario.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Avete espresso un po’ avventatamente una critica nei confronti di un collega, ma non volevate essere scortesi. Rimediate subito offrendogli un buon caffè. Esprimere un giudizio a volte porta per forza a schierarvi da una parte o dall’altra, vostro malgrado.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La vostra luce splende anche nelle situazioni più buie, per merito dell’energico trigono lunare con Plutone. La volontà e la tenacia non vi mancano! Siete instancabili e accettate di tornare a casa più tardi. Certo il partner non ne sarà proprio entusiasta.

Acquario. 21/1 – 19/2

Nell’ambito familiare dovete far fronte a discussioni stancanti, a causa dei pessimi rapporti Luna-Saturno. Se non siete disposti a cedere... Limate un po’ gli spigoli della vostra personalità, o sarà difficile arrivare a un equo compromesso.

Pesci. 20/2 – 20/3

Utilizzate tutto l’estro artistico concessovi dal sestile lunare con Nettuno. Le soluzioni meno allineate risultano essere imbattibili. Anche se vi doveste addentrare in un territorio a voi sconosciuto, non avete proprio nulla da temere

© Riproduzione riservata