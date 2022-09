Oroscopo Sagittario di oggi 15 e domani 16 settembre

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 15 settembre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Avete espresso un po’ avventatamente una critica nei confronti di un collega, ma non volevate essere scortesi. Rimediate subito offrendogli un buon caffè. Esprimere un giudizio a volte porta per forza a schierarvi da una parte o dall’altra, vostro malgrado. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

© Riproduzione riservata