Oroscopo Bilancia di oggi 16 e domani 17 settembre

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 16 settembre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Fascino in arrivo, considerata la perfetta armonia lunare con Mercurio. Una persona sembra voler fare la vostra conoscenza... non restate lì impalati! Custodite gelosamente alcuni segreti, senza spifferarli al primo venuto. Occorre discrezione, in ogni caso. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

