Oroscopo Scorpione di oggi 16 e domani 17 settembre

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 16 settembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Avete dimenticato di fare un regalo ad un amico? Forse siete ancora in tempo per rimediare. Certo, però, vi servirà anche una buona scusa. Il primo passo costa sempre un po’ di fatica, ma poi tutto il resto viene da sé con più naturalezza. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

