Oroscopo Capricorno di oggi 17 e domani 18 settembre

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 17 settembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Suonano alla porta proprio mentre vi stavate preparando per uscire. Non volete arrivare tardi all’appuntamento, perciò accampate una scusa. Vorreste fermare il tempo per aiutare un amico in difficoltà. Quel che conta è il pensiero... sarà vero? Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

