Oroscopo di domani 18 settembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 18 settembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 18 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Forse la compagnia che avete scelto non è proprio quella più adatta per trascorrere la vostra domenica. Colpa della quadratura Luna-Giove. Potete sempre defilarvi, ma non sapete proprio quale scusa inventare... Siete un po’ a corto di idee.

Toro. 21/4 – 20/5

Grazie al senso pratico del sestile lunare che vi agevola, montare l’ultimo mobile sarà un gioco da ragazzi. Non occorrono nemmeno le istruzioni. Volete fare una bella figura con la vostra dolce metà, sperando in una ricompensa. Incrociate le dita!

Gemelli. 21/5 – 21/6

La bianca Signora vi ha lasciato. Un lieve calo di entusiasmo è fisiologico, quando da attori, al centro della scena, divenite spettatori seduti in platea. Eliminate poltroneria e sensi di colpa. Non avete dei limiti, se non quelli che imponete a voi stessi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Una ricetta non è riuscita proprio alla perfezione, e già vi immaginate le critiche dei commensali. E se le vostre fossero paure inutili? La disarmonia lunare con Giove e Mercurio aumenta la vostra ansia. Cercate di stare più tranquilli!

Leone. 23/7 – 23/8

Siate pronti ad appianare un piccolo fraintendimento. Comprate un dolce e donatelo alla persona con cui in passato avete avuto un alterco. Una domenica passata in compagnia della famiglia vi ritemprerà dalla fatica della settimana lavorativa.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna in Cancro favorirà l’espressione dei sentimenti. Se dovete dire qualcosa al partner o a qualcuno che per voi è importante, approfittatene! In casa mettete una buona musica rilassante. Favorirà l’armonia e vi regalerà momenti di intimità.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’indiscrezione causata dalla quadratura lunare con Mercurio potrebbe darvi qualche piccolo problema. Non fatene subito un dramma, però. Anche se la giornata non inizia nel migliore dei modi, potete volgere la situazione a vostro vantaggio.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Una bella gita fuori porta in compagnia di amici e della Luna in perfetta consonanza con il vostro segno. Avete una guida sicura e prudente. Ottimo l’umore, e le vostre aspettative saranno ampiamente ricompensate. Sì al sano divertimento.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Non è sempre facile far capire agli altri come la pensate su determinati argomenti, dato che non vi accontentate di condividere qualche post. Migliorate la connessione empatica, almeno con coloro con i quali avvertite un’affinità... elettiva! Non potete nascondere a lungo i vostri sentimenti

Capricorno. 22/12 – 20/1

Oggi non avete molta voglia di lavorare, a causa dell’Astro notturno in Cancro, e anche uscire a fare quattro passi vi sembra un’impresa titanica. Rimandate alcune faccende domestiche, ma solo se sapete con precisione quando poterle recuperare.

Acquario. 21/1 – 19/2

La sensibilità è un’arma a doppio taglio. Da una parte vi rende ricettivi all’ambiente e alle persone, dall’altra forse vi porta ad essere un po’ fragili. Il gran bisogno di spazi aperti vi spinge a uscire dalla giungla della città, per rifugiarvi in campagna.

Pesci. 20/2 – 20/3

Lo svago è assicurato dato che vivete un momento brillante. Vi mantenete attivi e in forma con un po’ di sano sport. O almeno... provateci! Con il trigono della Luna, spezzare la routine sarà molto divertente. Date sfogo a creatività ed estro.

