Oroscopo Ariete di oggi 19 e domani 20settembre

Oroscopo Ariete di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 19 settembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Ariete

Non fate di un granello una montagna. Per schiacciare una noce, non serve un caterpillar! Siete un po’ confusi su cosa sia davvero preferibile fare. Siete portati a esagerare, a causa dell’opposizione di Mercurio a papà Giove. Meglio volare basso... Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Ariete e per tutti i segni

