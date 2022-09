Oroscopo di oggi 19 settembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 19 settembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 19 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Non fate di un granello una montagna. Per schiacciare una noce, non serve un caterpillar! Siete un po’ confusi su cosa sia davvero preferibile fare. Siete portati a esagerare, a causa dell’opposizione di Mercurio a papà Giove. Meglio volare basso...

Toro. 21/4 – 20/5

Con il sestile lunare a Urano, la vostra ambizione vi guida verso scelte consapevoli. Nel lavoro potete fare passi da gigante senza difficoltà. Un tocco di romanticismo non fa mai male, anzi vi spinge a rimettervi in gioco, a qualunque età.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Il primo giorno della settimana è senza infamia e senza lode. Rimettere la sveglia costa fatica, ma dato che non volete arrivare tardi, dovete farlo! In ufficio meglio evitare discussioni logorroiche, che vi farebbero perdere molto tempo prezioso.

Cancro. 22/6 – 22/7

Lunedì positivo sotto ogni punto di vista, grazie agli ottimi rapporti della Luna con Venere e Urano, e non avete nulla di cui preoccuparvi. Una relazione che vi sta molto a cuore potrebbe prendere il volo in maniera del tutto inaspettata...

Leone. 23/7 – 23/8

Avete optato per fare completamente da soli una cosa a cui tenete in modo particolare. Alla fine la vostra strategia si è rivelata proprio azzeccata. Anche se non dimenticate la gentilezza, mantenete la vostra autorità almeno in certi precisi campi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Dovete dire qualcosa di veramente importante a una persona per voi molto cara? Il trigono del Sole con Plutone vi darà un’indispensabile mano! Potete migliorare le relazioni con il dialogo e l’attenzione. Affetti da riscoprire e da incentivare.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La quadratura lunare e l’opposizione di Mercurio a Giove rendono il vostro intervento più confuso del previsto e gli altri non ne colgono il senso. Cercate di seguire un filo logico, evitando le perifrasi tortuose anche nella scrittura. Semplificate!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Ottimi stimoli provengono dalla Luna in un segno d’Acqua come il vostro. Grande sintonia con il partner del quale cogliete al volo i bisogni. Un corso di aggiornamento potrebbe migliorare le vostre competenze specifiche nel mondo del lavoro.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Emotivamente potreste vivere alti e bassi, ma sapete bene come gestire gli imprevisti e non vi fate mettere i piedi in testa da nessuno. Dovete decidere se accettare un incarico piuttosto noioso. Valutate attentamente i pro e i contro!

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’armonia fra il Sole e Plutone vi aiuterà a sopperire all’opposizione lunare. Potete migliorare alcune situazioni, non fatevi impensierire! Nonostante le difficoltà, non vi tirate indietro e vi meritate una bella lode da parte del vostro capo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Sarebbe il caso di prestare attenzione a ciò che anche l’ultimo arrivato ha da dire. Non vi potete permettere di perdere alcune informazioni! Avete fatto una promessa al partner e non vi potete tirare indietro. Irreprensibili nel comportamento.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il vostro inizio settimana è accelerato dalla bianca Signora. Avete una marcia in più rispetto agli altri, che a volte non riescono proprio a starvi dietro! Volete assumervi maggiori responsabilità. Troppi incarichi non sono facili da gestire, ma non per voi.

