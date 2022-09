Oroscopo Cancro di oggi 20 e domani 21 settembre

Oroscopo Cancro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 20 settembre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

Ringraziate il trigono della Luna con Nettuno, se le idee non mancano, ma difettate un po’ di volontà, per via dell’opposizione al burbero Plutone. C’è il rischio di perdervi in un bicchier d’acqua, ma almeno guardatelo mezzo pieno, con gran stile. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

