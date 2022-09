Oroscopo Ariete di oggi 21 e domani 22 settembre

Oroscopo Ariete di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 21 settembre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Ariete

Grazie alla bianca Signora in transito in Leone e al trigono con papà Giove, non avete bisogno di essere troppo prudenti. Vi sentite con le spalle ben protette. Tra due opposte fazioni, troverete la giusta via di mezzo, e riuscirete così a concludere l’accordo. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Ariete e per tutti i segni

© Riproduzione riservata