Oroscopo Bilancia di oggi 21 e domani 22 settembre

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 21 settembre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

L’abilità logica del sestile lunare con Mercurio vi permetterà di primeggiare in un concorso o in un esame, senza faticare nemmeno troppo. Una piccola astuzia vi viene in soccorso, e vi trae d’impaccio proprio nel momento del bisogno. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2022 DI BARBANERA

© Riproduzione riservata