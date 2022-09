Oroscopo di oggi 21 settembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 21 settembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Grazie alla bianca Signora in transito in Leone e al trigono con papà Giove, non avete bisogno di essere troppo prudenti. Vi sentite con le spalle ben protette. Tra due opposte fazioni, troverete la giusta via di mezzo, e riuscirete così a concludere l’accordo.

Toro. 21/4 – 20/5

La disarmonia lunare con il vostro segno vi porterà a scontrarvi con una persona snob, della quale non sopportate il modo in cui si dà così tante arie. Invece di farvi innervosire, rispondete pan per focaccia alle sue sbruffonate, scoprendo tutte le carte.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Arriva la Luna in Leone, e sarete in ottima forma. Condividete le vostre idee: anche se vi sembrano campate in aria, darete il vostro contributo. Il coraggio non vi manca e vi fate avanti, anche laddove molti hanno preferito desistere vigliaccamente.

Cancro. 22/6 – 22/7

Giornata più tranquilla delle ultime vissute a mille con dell’Astro della notte. Ora potete fare un bel sospiro di sollievo e tirarvi su le maniche. All’opera! Preparati di tutto punto per un appuntamento importante, non volete che nessuno abbia nulla da ridire.

Leone. 23/7 – 23/8

Tutte le porte alle quali bussate si aprono senza indugio, grazie all’ingresso della Luna in casa vostra, e alla sua consonanza con Mercurio e Giove. Se in passato siete stati fermati da qualcosa o qualcuno, la situazione si sbloccherà come per magia.

Vergine. 24/8 – 22/9

Avete colto un’ottima occasione per riportare l’armonia fra i vostri cari. Ora continuate a nutrire sentimenti nobili anche quando siete da soli. Nell’attività potreste dare di più. Il primo passo da fare: accorgervi delle mancanze e delle necessità.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’abilità logica del sestile lunare con Mercurio vi permetterà di primeggiare in un concorso o in un esame, senza faticare nemmeno troppo. Una piccola astuzia vi viene in soccorso, e vi trae d’impaccio proprio nel momento del bisogno.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Dovete far fronte da soli a parecchie questioni e alcune di queste potrebbero darvi del filo da torcere, per colpa della Luna in quadratura. Non siete bendisposti a perdonare un atteggiamento scorbutico del partner, ma alla fine capitolerete.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Antichi desideri tornano in auge, per merito del prezioso apporto del trigono lunare. Non è mai troppo tardi. Agli altri direte che “ride bene chi ride ultimo”! Non vi importa il giudizio dei colleghi. L’importante è che vi sentiate gratificati per il vostro lavoro.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Qualche piccolo attrito da superare quanto prima con un atteggiamento costruttivo, mettendo da parte ogni antagonismo e vecchi rancori personali. Non abbiate paura ed accettate una piccola sfida, ma solo per dimostrare a voi stessi quanto valete.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con la Luna opposta al vostro segno, dovrete faticare più del previsto. Qualcuno non è arrivato in orario all’appuntamento, ma non potete perdere tempo! Perdonate una parola di troppo e pensate al bene comune. L’orgoglio va bene, ma solo a piccole dosi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Nell’igiene casalinga non utilizzate prodotti irritanti o non degradabili. Fate caso alle etichette, quando dovete acquistarli al supermercato. Anche se non avete voglia di fare alcune faccende, meglio non rimandare o si potrebbero accumulare.

