Oroscopo Leone di oggi 21 e domani 22 settembre

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 21 settembre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Tutte le porte alle quali bussate si aprono senza indugio, grazie all’ingresso della Luna in casa vostra, e alla sua consonanza con Mercurio e Giove. Se in passato siete stati fermati da qualcosa o qualcuno, la situazione si sbloccherà come per magia. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

