Oroscopo Scorpione di oggi 21 e domani 22 settembre

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 21 settembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Dovete far fronte da soli a parecchie questioni e alcune di queste potrebbero darvi del filo da torcere, per colpa della Luna in quadratura. Non siete bendisposti a perdonare un atteggiamento scorbutico del partner, ma alla fine capitolerete. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

