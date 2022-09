Oroscopo Capricorno di oggi 22 e domani 23 settembre

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 22 settembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Non mettete in cattiva luce un collega, anche se non è proprio simpaticissimo. Pensate solo alla vostra applicazione e al vostro rendimento. Nella coppia il partner vi chiede più vicinanza e cure. Forse avete dato troppo spazio ad altre cose. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

