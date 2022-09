Oroscopo Gemelli di oggi 22 e domani 23 settembre

Oroscopo Gemelli di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 22 settembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Gemelli

Tirate fuori gli artigli, per merito del sestile della Luna con Marte. Nel mondo degli affari non vi farete sfuggire nessuna buona occasione. Di energie ne avete a profusione. Un'oretta in palestra per sfogarvi, fuggire lo stress e sentirvi al top.

