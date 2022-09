Oroscopo Leone di oggi 22 e domani 23 settembre

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 22 settembre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Il tempo è tiranno e qualcuno cerca di mettervi i bastoni fra le ruote, ma con la grinta di Marte, dovrà stare ben attento ad ostacolarvi! Non firmate un contratto senza aver prima valutato attentamente ogni dettaglio. Occhi ben aperti!

