Oroscopo Scorpione di oggi 22 e domani 23 settembre

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 22 settembre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Evitate l’impulsività dell’Astro della notte in Leone, placando gli animi anche di fronte alle possibili baruffe. Si può sempre trovare un accordo equo. Non è il periodo migliore per chiedere un aumento. Cercate di accontentarvi, almeno per adesso. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

