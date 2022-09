Oroscopo Toro di oggi 22 e domani 23 settembre

Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 22 settembre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Affrontate le controversie, apportate dalla quadratura lunare a Urano, con tatto e savoir-faire, ma senza farvi mettere i piedi in testa. A volte i vicini rischiano di essere poco sostenibili. Ma il vostro comportamento resta irreprensibile. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

