Oroscopo Bilancia di oggi 23 e domani 24 settembre

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 23 settembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Dopo un ultimo dono mentale, con la congiunzione con il Sole nel vostro cielo dall’alba, Mercurio infine vi lascia per proseguire la sua corsa. Se oggi dovrete affrontare un test o un colloquio di lavoro, ricorderete tutto al momento giusto. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

