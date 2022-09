Oroscopo di oggi 23 settembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 23 settembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 23 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Non fatevi rovinare la giornata dall’atteggiamento freddo di un collega. La colpa non è vostra, e non potete conoscere il motivo del suo malumore. Agite e non reagite, divenendo propositivi. Qualcuno forse dovrà venire poi anche a chiedervi scusa.

Toro. 21/4 – 20/5

Il transito della Luna in Vergine vi agevola apertamente. Potete essere più precisi, soltanto con il minimo impegno. Vale la pena provare! La vostra logica segue una pista sicura. Preferite evitare rischi e tentazioni, anche se allettanti.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Qualcuno approfitta di una vostra défaillance per superarvi in modo spregiudicato. La quadratura lunare non vi fa brillare per la prontezza... Accettate un piccolo aiuto da chi sembra ben propenso alla condivisione di un progetto in comune.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il dialogo è alla base di una coppia stabile, per quanto possibile. Ogni occasione è buona per riallacciare un rapporto che si era deteriorato. Il sestile della Luna stimola il bisogno di esternare pensieri ed emozioni, senza alcuna vergogna.

Leone. 23/7 – 23/8

Attenti a non perdervi in un dedalo di inutili dettagli. Dedicatevi al grosso del lavoro, penserete soltanto in seguito alle rifiniture di precisione. Non temete per la vostra immagine. Agli occhi delle persone che vi amano, siete sempre preziosi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con Mercurio che bussa alla porta, si apre un periodo in cui potreste decidere di specializzarvi, o anche soltanto di aggiornare le conoscenze. Un po’ di sana autocritica ogni tanto ci vuole, specie se volete migliorare, e non dormite sugli allori.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Dopo un ultimo dono mentale, con la congiunzione con il Sole nel vostro cielo dall’alba, Mercurio infine vi lascia per proseguire la sua corsa. Se oggi dovrete affrontare un test o un colloquio di lavoro, ricorderete tutto al momento giusto.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Diligenti e precisi, non dimenticherete nessun appuntamento e soprattutto non arriverete trafelati in ritardo. Organizzate la vostra giornata! Prendete ciò che vi occorre, e grazie al sestile della Luna, trasformatelo in ciò che vorreste diventare.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Meglio non fidarsi troppo delle persone che non conoscete da abbastanza tempo. Siete sotto il tiro dell’Astro notturno in disarmonia con il vostro segno. Più vi avvicinate al traguardo, più la meta sembra allontanarsi. Questo è perché ricercate la perfezione!

Capricorno. 22/12 – 20/1

Dato che il fine settimana si avvicina, cominciate a farvi un’idea su come impiegare il vostro tempo libero. Non sarebbe bello fare una piccola gita? Il trigono lunare vi farà viaggiare, specie con la fantasia. Eppure concretizzare non sarebbe difficile.

Acquario. 21/1 – 19/2

L’ottimismo per oggi probabilmente non sarà vostro fidato compagno, colpa di alcune piccole paure che potrebbero prendere il sopravvento. Vi farebbe molto piacere, se un collega più esperto vi guidasse in alcuni passi che dovete compiere.

Pesci. 20/2 – 20/3

L’opposizione della Luna non vi permette di fare il bello e il cattivo tempo, come avreste voluto. Il partner vi chiede carta bianca? Concedetegliela... Non serve a nulla piangere sul latte versato. Armatevi di pazienza e di molto... olio di gomito!

© Riproduzione riservata