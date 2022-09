Oroscopo Leone di oggi 23 e domani 24 settembre

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 23 settembre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Attenti a non perdervi in un dedalo di inutili dettagli. Dedicatevi al grosso del lavoro, penserete soltanto in seguito alle rifiniture di precisione. Non temete per la vostra immagine. Agli occhi delle persone che vi amano, siete sempre preziosi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

