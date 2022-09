Oroscopo di domani 25 settembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 25 settembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Se avete ormai invitato amici o parenti al pranzo domenicale, dovete per forza preparare tutto, anche se magari non sprizzate “voglia” da tutti i pori. Coinvolgete gli altri, se non volete fare tutto da soli. Basta chiedere, magari con un po’ d’insistenza.

Toro. 21/4 – 20/5

La creatività è al massimo livello, grazie alla Luna e a Mercurio in Vergine. Usatela nel riciclo di oggetti facendo una capatina al mercatino. Volevate risparmiare qualcosa prendendo le pizze da asporto, ma alla fine portate tutti in pizzeria.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Il partner vi trascina al centro commerciale, dove non avreste voluto proprio andare. Ma poi anche voi vi farete tentare dallo shopping compulsivo. La disarmonia lunare con il vostro segno vi ricorda che non potete nascondere a lungo una verità.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il film che avete scelto si rivela inaspettatamente niente male. Piccole intuizioni da seguire in modo sereno, per raggiungere momenti felici. Cooperate con gli altri nei vostri progetti innovativi. Vi aiuterete nella loro semplice realizzazione.

Leone. 23/7 – 23/8

Staccate la spina per un po’ e non rispondete alle mail, almeno per oggi. In casa c’è bisogno di una mano... pronti ai fornelli come provetti chef! Sapete come trovare un giusto compromesso e riuscite sempre infine ad accontentare tutti. Non male!

Vergine. 24/8 – 22/9

La congiunzione della Luna con Venere e Mercurio vi predispone a cambiamenti e a scelte raffinate. Date spazio alla bellezza, in ogni forma! Portate la famiglia a godere di opere d’arte in un museo. Spesso di domenica l’ingresso è gratuito.

Bilancia. 23/9 – 22/10

In serata potreste essere un po’ turbati, a causa della congiunzione Sole-Luna. Non abbiate paura delle vostre emozioni: esaminate a fondo la vostra vita interiore. Vi vestite elegantemente, anche se forse sarebbe stato meglio un abbigliamento più pratico e casual.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Anche se i vostri familiari vi portano via molto tempo com’è giusto che sia, continuate a ritagliarvi qualche momento di solitudine e d’intimità con il partner. La bianca Signora ancora vi sorride, ma non fatevi prendere in contropiede. Pronti a ogni evenienza.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Avevate organizzato una giornata tutta per voi, ma i vostri meticolosi piani vanno all’aria e vengono rivoluzionati dalla quadratura lunare. “Non tutto il male vien per nuocere”, anche perché voi possedete una grande abilità nell’adattarvi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La meta è ancora lontana? La cosa non vi preoccupa minimamente. Grazie al trigono della Luna con Plutone, non vedete l’ora di raggiungerla. Con un pizzico di avventura in più, la noia sarà soltanto un ricordo. Lasciatevi andare, senza timore.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il vostro rendimento forse non è al massimo, ma che importa se oggi è il vostro giorno libero? Non fatevi assalire da ansie controproducenti. Il partner vi potrebbe aiutare a scogliere un nodo. Ma se voi non lo mettete al corrente, sarà dura!

Pesci. 20/2 – 20/3

Rimanete a sognare ad occhi aperti, ipnotizzati dall’opposizione lunare a Nettuno. Non sarebbe meglio darsi da fare per qualcosa di concreto? Dato che è domenica potete anche non rimettere la sveglia. Non alzatevi però davvero troppo tardi.

