Oroscopo Sagittario di oggi 25 e domani 26 settembre

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 25 settembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Avevate organizzato una giornata tutta per voi, ma i vostri meticolosi piani vanno all’aria e vengono rivoluzionati dalla quadratura lunare. “Non tutto il male vien per nuocere”, anche perché voi possedete una grande abilità nell’adattarvi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

