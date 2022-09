Oroscopo Scorpione di oggi 25 e domani 26 settembre

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 25 settembre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Anche se i vostri familiari vi portano via molto tempo com’è giusto che sia, continuate a ritagliarvi qualche momento di solitudine e d’intimità con il partner. La bianca Signora ancora vi sorride, ma non fatevi prendere in contropiede. Pronti a ogni evenienza. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

© Riproduzione riservata