Oroscopo di domani 28 settembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 28 settembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 28 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Una volta liberati dall’opposizione lunare, vi sentite molto più in grado di reggere il confronto anche con chi non la pensa proprio come voi. Alcune priorità devono essere chiare. Una casa si costruisce sempre a partire da un progetto ben preciso.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna in Scorpione vi rende le cose più complicate del previsto. Nascondere quello che provate sarà molto difficile, probabilmente impossibile. Dato che alcune emozioni divengono più intense, sarebbe meglio lasciar parlare liberamente il cuore.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Usate la pazienza di Marte in perfetta consonanza con Saturno, dovendo sopportare una lunga e noiosa conferenza. C’è sempre qualcosa da imparare. Alcune convenzioni non possono essere aggirate... Seguite il regolamento e non improvvisate mai.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna in un segno d’Acqua come il vostro vi rende ancora più ricettivi. Seguite le vostre intuizioni, anche laddove vi sembra di sbagliare. Piccole coincidenze vi guidano. Vi troverete nel posto giusto al momento giusto. Eviterete ostacoli.

Leone. 23/7 – 23/8

In alcune situazioni forse vi siete un po’ complicati la vita da soli. Meglio avere pronto un piano B, in modo da non trovarvi in un vicolo cieco. Reazioni eccessive sono all’ordine... di questo giorno, per via della complicata Luna in Scorpione.

Vergine. 24/8 – 22/9

Capire le emozioni del vostro interlocutore e agire di conseguenza sarà molto più facile, grazie al sestile lunare. Avete un’arma in più, usatela! Potete eliminare gli intralci con oculatezza e sensibilità. La vostra dote potrebbe ritornarvi utile.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La bianca Signora vi lascia, e vi ritrovate a fare due conti. La fine del mese si avvicina, e avere un bilancio delle entrate e delle uscite sarebbe utile. “Prevenire è meglio che curare.” Cercate di essere preparati, eviterete di arrampicarvi sugli specchi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con la Luna nel vostro cielo oggi l’umore sarà mutevole e in alcuni casi potreste divenire intrattabili, specie se arrivano bollette da pagare! Avete alzato la voce con il partner? Rimediate chiedendo scusa e magari con un invito a cena fuori.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Ritagliatevi qualche ora tutta per voi o da trascorrere con una persona in particolare. Per oggi meglio evitare del tutto la confusione. Anche se dovete lavorare molto, ogni tanto prendetevi cinque minuti, o la concentrazione potrebbe calare.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Potete fare meglio dei vostri rivali, se vi ci mettete d’impegno. Il sestile lunare inoltre vi mette a disposizione grandi risorse. Non male! Vincete la timidezza, se volete fare conoscenze. Basta compiere il primo passo, e il gioco è fatto...

Acquario. 21/1 – 19/2

Anche se l’Astro della notte in Scorpione intralcia i vostri piani, Marte in perfetta sintonia con Saturno vi aiuta a portarli a termine con precisione. Conquistate la fiducia di una persona, grazie all’atteggiamento, ma soprattutto grazie a ciò che fate.

Pesci. 20/2 – 20/3

Se dovete spostarvi per lavoro, la Luna in trigono al vostro segno renderà il tutto una bella avventura da vivere a trecentosessanta gradi. Momenti intensi, specie insieme al partner. Per i single, incontri stuzzicanti da tenere d’occhio!

© Riproduzione riservata