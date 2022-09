Oroscopo di oggi 27 settembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 27 settembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 27 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

L’Astro della notte in Bilancia non vi facilita i compiti, ma voi non mollate! Realizzare un sogno non è mai cosa tanto semplice, ma ne vale la pena! Ciò che seminate un giorno lo raccoglierete. A una parola sgarbata, rispondete con un bel sorriso.

Toro. 21/4 – 20/5

Insegnare a qualcuno meno esperto quanto voi avete già appreso potrebbe essere una gratificazione personale e una grande soddisfazione. Non siate critici nei confronti di qualcuno che stravede per voi e che in fondo si sta impegnando.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Le energie non mancano e la voglia di fare nemmeno. Approfittate dei doni che vi regala il trigono lunare con Marte, per guadagnare di più. Darete prova di precisione e affidabilità. Il capo vi ringrazia apertamente, ma non attirate invidie!

Cancro. 22/6 – 22/7

Con la Luna in Bilancia dovreste eliminare alcune dipendenze eccessive, che non vi permettono di essere liberi e di respirare a piacimento. Tenete d’occhio il malumore che vi fa perdere quei punti che avevate guadagnato. Sorridete di più!

Leone. 23/7 – 23/8

Nel mondo delle finanze potete salire di livello, se vi impegnate duramente e se non disperdete le energie in attività ben poco concrete. Sfruttate le conoscenze acquisite, ma non disdegnate affatto un dono che vi potrebbe venire dagli altri.

Vergine. 24/8 – 22/9

Che fascino e magnetismo con Mercurio in trigono a Plutone! Utilizzateli però in maniera discreta, se non volete cacciarvi in qualche guaio. Non accontentatevi di relazioni superficiali, e piuttosto sappiate anche dire di no, quando serve.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Grazie al trigono lunare con Marte e Saturno, potreste essere i prescelti per un affare importante e anche redditizio. Che responsabilità! Alcuni cercano di seguire la vostra pista, ma è davvero dura per gli altri starvi dietro. Meglio così.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Occhio alle frodi che in internet girano molto frequentemente. Mai inserire i vostri dati in mail che sembrano provenire da banche e poste! Perdete tempo a causa di un ritardo burocratico. Farete tardi all’appuntamento, ma avete una valida scusa.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Evitate le stramberie e seguite il consiglio della Luna in Bilancia. Fate scelte equilibrate, pensando sia a voi che alle persone che amate. Non è difficile arrivare a un compromesso con il partner, se una tantum vi mettete nei suoi panni.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Da un’osservazione attenta e mirata, grazie al trigono di Mercurio con Plutone potrete intuire, se il vostro interlocutore stia bluffando o meno. Siete sempre in prima linea ed è difficile mettervi con le spalle al muro, anzi praticamente impossibile.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con il trigono Luna-Saturno, la vostra parsimonia e una gestione equilibrata vi mettono in buona luce agli occhi degli addetti ai lavori. Ottime le chance di ottenere l’incarico desiderato, anche se magari dovrete sgobbare fino a tardi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Non seguite suggerimenti campati in aria da chi s’improvvisa esperto nel settore finanziario. Mai correre rischi senza i giusti ammortizzatori. Piccole paure da superare, con il coraggio attivato dal cuore e dal bene comune con la vostra metà.

